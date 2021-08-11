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Опубликована символическая сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который получил оценку 8,9. В матче 3-го тура чемпионата России с «Краснодаром» иранский форвард оформил дубль. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Сборная тура: Сослан Джанаев («Сочи») — 6,9, Алексей Козлов («Нижний Новгород») — 7,7, Кирилл Гоцук («Нижний Новгород») — 7,9, Матео Барач («Сочи») — 7,9, Илья Самошников («Рубин») — 7,9, Сеад Хакшабанович («Рубин») — 7,9, Себастьян Шиманьски («Динамо») — 8,3, Даниил Уткин («Ахмат») — 7,8, Чидера Эджуке (ЦСКА) — 8,0, Сердар Азмун («Зенит») — 8,9, Николай Комличенко («Ростов») — 8,2.

Фото: WhoScored

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