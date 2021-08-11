«ПСЖ» опубликовал видео с изображением Месси на месте Моны Лизы в Лувре

«Пари Сен-Жермен» в «твиттере» опубликовал видео, посвященное переходу форварда Лионеля Месси.



В ролике изображение аргентинца помещено во французский музей Лувр, на место картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Ранее Лионель Месси вышел к болельщикам после пресс-конференции, посвящённой его переходу из «Барселоны». Мероприятие проходило на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс». Ответив на вопросы журналистов, Месси в сопровождении президента клуба Нассера Аль-Хелаифи отправился за пределы стадиона, где его ждали фанаты. Они бурно встретили аргентинца и стали петь его имя.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.