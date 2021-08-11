Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе не покинет клуб после прихода Месси

Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе не покинет клуб после прихода Месси
Комментарии

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность в том, что нападающий Килиан Мбаппе продолжит играть за французский клуб.

«Мбаппе говорил: „Хочу играть в отличной команде“. Прямо сейчас у нас отличная команда, одна из лучших в мире. У него есть всё, чтобы продолжать играть за „ПСЖ“. Я сказал Килиану, что у него больше нет оправданий, он должен остаться. Никогда не буду рассказывать о переговорах с Мбаппе и его окружением, это останется между нами. Он доволен переходом Месси. Некоторые СМИ хотят искать проблемы там, где их нет», — приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в мадридский «Реал». 10 августа состав «ПСЖ» пополнил аргентинский форвард Лионель Мессии, ранее покинувший «Барселону».

Новость по теме
Кроос: не удивлюсь, если Мбаппе перейдёт в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021