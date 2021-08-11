Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе не покинет клуб после прихода Месси

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность в том, что нападающий Килиан Мбаппе продолжит играть за французский клуб.



«Мбаппе говорил: „Хочу играть в отличной команде“. Прямо сейчас у нас отличная команда, одна из лучших в мире. У него есть всё, чтобы продолжать играть за „ПСЖ“. Я сказал Килиану, что у него больше нет оправданий, он должен остаться. Никогда не буду рассказывать о переговорах с Мбаппе и его окружением, это останется между нами. Он доволен переходом Месси. Некоторые СМИ хотят искать проблемы там, где их нет», — приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.



Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в мадридский «Реал». 10 августа состав «ПСЖ» пополнил аргентинский форвард Лионель Мессии, ранее покинувший «Барселону».