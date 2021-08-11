Карпин: то, что перенос 6-го тура поможет сборной России выступить лучше – это факт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о переносе матчей 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше – это факт», — приводит слова Карпина служба коммуникаций РФС.

По просьбе Российского футбольного союза и с учётом интересов национальной сборной России РПЛ согласилась перенести матчи 6-го тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ.

Российская национальная команда проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.