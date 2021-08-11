Малком: мне не хватало «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Малком, вернувшийся в расположение петербургской команды, опубликовал фото с тренировки.

«Возвращаюсь к работе. Мне не хватало „Зенита“, — написал Малком в »Инстаграме".

Ранее Малком был вызван в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх в Токио. Гол, забитый полузащитником в дополнительное время финального матча, принес команде Андре Жардина золотые медали Олимпиады. «Зенит» продолжает подготовку к матчу с 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2. «Зенит» набрал 9 очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (3) — на 11-м месте.