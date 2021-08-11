Малком: мне не хватало «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Малком, вернувшийся в расположение петербургской команды, опубликовал фото с тренировки.
«Возвращаюсь к работе. Мне не хватало „Зенита“, — написал Малком в »Инстаграме".
Ранее Малком был вызван в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх в Токио. Гол, забитый полузащитником в дополнительное время финального матча, принес команде Андре Жардина золотые медали Олимпиады. «Зенит» продолжает подготовку к матчу с 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2. «Зенит» набрал 9 очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (3) — на 11-м месте.
- 11 августа 2021
-
20:02
-
19:56
-
19:47
-
19:21
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:08
-
18:00
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:23
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:47
-
16:32
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:38
-
15:37
-
15:30
-
15:26
-
15:10
-
15:03
-
14:32
-
14:32
-
14:18
-
14:17