«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Алессандрию» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Аталанта» встречалась с «Алессандрией». Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой «Аталанты» со счётом 7:1.
Голы за клуб из Бергамо забили футболисты Джорджио Скальвини, Марио Пашалич, Робин Госенс, Луис Муриель, Рафаэл Толой и Йосип Иличич, оформивший дубль в этой встрече. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провёл на поле 90 минут и отметился результативной передачей.
Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.
- 11 августа 2021
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