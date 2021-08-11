Урунов близок к переходу из «Спартака» в «Уфу»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов близок к переходу в «Уфу» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Стороны согласовывают последние детали сделки.
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.
«Спартак» был готов продать Урунова в «Уфу» в летнее трансферное окно, однако генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявлял, что клубам не удалось договориться.
- 11 августа 2021
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