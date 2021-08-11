Красножан: Куману будет проще строить команду после ухода Месси

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Уровень Месси не подлежит сомнению. По мне, он сможет проявлять себя в любой команде. Мне трудно представить «Барселону» без него. А то, что он перебрался в «ПСЖ», меня не удивило. Почеттино будет непросто. Ему нужно будет адаптировать игру команды, видоизменить свои принципы. А «Барселона» — клуб с богатейшими традициями. С уходом Месси Куману будет в какой-то мере проще строить команду. Команду, которая больше строится на принципах коллективизма.
Состав «ПСЖ»? Это претенденты на титулы и внутри Франции, и на европейской арене. Но, с другой стороны, у Почеттино непростая задача. Как уместить всех? Как выстроить игру? Как минимально отойти от принципов, которых придерживается при построении командной игры? И тут будет очень велика роль тренера. Иногда большое количество звёзд не гарантирует победу. Во многом определяющими будут методы Почеттино и то, как игроки «ПСЖ» будут адаптированы к его принципам», — приводит слова Красножана Legalbet.
- 11 августа 2021
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