«Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» о трансфере хавбека сборной Греции
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«Спартак» проявляет интерес к греческому полузащитнику «Фенербахче» Димитрису Пелкасу, сообщает Krampon Sports.
По информации источника, московский клуб предложил «Фенербахче» € 8,5 млн и бонусы за трансфер 27-летнего футболиста. Турецкий клуб отклонил предложение красно-белых, так как рассчитывает получить за Пелкаса не менее € 13 млн. В услугах полузащитника также заинтересованы казанский «Рубин», мёнхенгладбахская «Боруссия»,«Болонья» и «Лион».
В прошлом сезоне Пелкас принял участие в 42 матчах за «Фенербахче», забил десять голов и отдал восемь результативных передач. Контракт греческого полузащитника с турецким клубом рассчитан до конца 2023 года. С 2015 года Пелкас вызывается в национальную команду Греции.
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