«Челси» — «Вильярреал»: составы команд на матч за Суперкубок УЕФА

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Вильярреала» на матч за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Чалоба, Зума, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Алонсо, Хаверц, Зиеш, Вернер.



«Вильярреал»: Асенхо, Педраса, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Капу, Морено, Тригерос, Ж. Морено, Диа, Пино.

В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В плей-офф турнира лондонцы одолели «Атлетико», «Порту» и мадридский «Реал», а в финале переиграли «Манчестер Сити».



«Вильярреал», в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. На пути к финалу испанская команда прошла «Ред Булл Зальцбург», киевское и загребское «Динамо», а также «Арсенал». В решающей встрече испанский коллектив одолел «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.