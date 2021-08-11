«Красава» проиграл брянскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России «Красава» встречался с брянским «Динамо». Игра прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой брянской команды со счётом 2:1.



В компенсированное время первого тайма игрок брянского «Динамо» Александр Новиков открыл счёт. На 65-й минуте футболист Никита Кашаев упрочил преимущество брянской команды в счёте. На 90-й минуте игрок «Красавы» Александр Крючков сократил отставание одинцовской команды в счёте, успешно реализовав пенальти.