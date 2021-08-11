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«Красава» проиграл брянскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

«Красава» проиграл брянскому «Динамо» и вылетел из Кубка России
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В матче 1/64 финала Кубка России «Красава» встречался с брянским «Динамо». Игра прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой брянской команды со счётом 2:1.

В компенсированное время первого тайма игрок брянского «Динамо» Александр Новиков открыл счёт. На 65-й минуте футболист Никита Кашаев упрочил преимущество брянской команды в счёте. На 90-й минуте игрок «Красавы» Александр Крючков сократил отставание одинцовской команды в счёте, успешно реализовав пенальти.

Кубок России. 1/64 финала
11 августа 2021, среда. 19:00 МСК
Красава
Одинцово
Окончен
1 : 2
Динамо-Брянск
Брянск
0:1 Новиков – 45+2'   0:2 Кашаев – 65'   1:2 Крючков – 90' (пен)
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