«Локомотив» показал подготовку к «Зениту»

Пресс-служба «Локомотива» в «твиттере» опубликовала видео подготовки команды к матчу с «Зенитом».
«Чётко работаем с мячом, подстраиваемся, собрались на одну сторону – перевели. Потеряли – тут же в отбор», — говорится в подписи к видео.
«Локомотив» сыграет с «Зенитом» 15 августа.
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» играл с «Уфой». Матч сезона-2021/2022 прошёл на «Центральном стадионе города Уфы» и завершился с ничейным счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на 45+8-й минуте – полузащитник «Уфы» Олег Иванов реализовал пенальти, назначенный за фол Дмитрия Баринова. Игрок «Локомотива» не только «привёз» одиннадцатиметровый в ворота своей команды, но и оставил её в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Несмотря на численное преимущество, «Уфа» не смогла удержать победу. Во втором тайме, на 73-й минуте, нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович сравнял счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
В двух первых турах «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе железнодорожников 7 очков.
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