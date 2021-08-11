«Челси» — «Вильярреал»: Зиеш открыл счёт

В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» встречается с «Вильярреалом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). К 28-й минуте счёт 1:0 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Вильярреал».

На 27-й минуте встречи полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счёт.

В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В плей-офф турнира лондонцы одолели «Атлетико», «Порту» и мадридский «Реал», а в финале переиграли «Манчестер Сити».



«Вильярреал», в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. На пути к финалу испанская команда прошла «Ред Булл Зальцбург», киевское и загребское «Динамо», а также «Арсенал». В решающей встрече испанский коллектив одолел «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.