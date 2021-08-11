Фонте — о трансфере Месси: каждый день пишу Роналду, чтобы он перешёл в «Лилль»
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Защитник «Лилля» и сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал переход Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Это захватывающе. Очевидно, что с точки зрения конкуренции нам будет ещё труднее, но мы готовы принять вызов.
Я каждый день пишу Криштиану, чтобы тот перешёл в «Лилль»! Он ответил только «ха-ха-ха». Представьте себе, если мы будем противостоять Месси, Неймару и Мбаппе! Это невероятная тройка нападающих. Собирается ли «ПСЖ» защищаться? Я не знаю», — цитирует Фонте Marca со ссылкой на talkSPORT.
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, 34-летний аргентинский форвард провёл пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
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