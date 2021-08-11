Ерохин — о выступлении сборной России на Евро-2020: не удалось сразу словить настрой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Обидно за ребят, что так сложилось. Посыл от сборной ведь идёт на весь чемпионат России, на РПЛ, на клубы. Поэтому хотелось, чтобы ребята выступили как можно лучше. Почему не получилось? Не удалось сразу словить настрой. На чемпионате мира — 2018 все сразу были как на крыльях, а здесь пришлось раскачиваться», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.