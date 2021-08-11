«Челси» — «Вильярреал»: Жерар Морено сравнял счёт

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено сравнял счёт в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси».
На 73-й минуте испанцам удался перехват у чужой штрафной, далее Морено отыгрался с Булайе Диа, получил удобный обратный пас пяткой и нанёс точный удар в угол ворот.
В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В плей-офф турнира лондонцы одолели «Атлетико», «Порту» и мадридский «Реал», а в финале победили «Манчестер Сити».
«Вильярреал», в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. На пути к финалу испанская команда прошла «Ред Булл Зальцбург», киевское и загребское «Динамо», а также «Арсенал». В решающей встрече испанский коллектив одолел «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
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