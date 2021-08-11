Форвард «Наполи» Инсинье может перейти в «Интер»
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Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, футболист отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта из-за напряжённых отношений с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Действующий контракт Инсинье с неаполитанцами рассчитан до лета 2022 года. Сообщается, что руководство «Наполи» рассматривает вариант с продажей Инсинье за € 30 млн. В услугах форварда заинтересован миланский «Интер».
В прошлом сезоне Инсинье принял участие в 48 встречах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Нападающий выступал за сборную Италии на Евро-2020 и стал чемпионом Европы в составе команды.
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