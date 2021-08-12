Бригада Карасёва не встала на колено перед матчем за Суперкубок УЕФА

Бригада российского арбитра Сергея Карасёва не встала на колено в поддержку борьбы с расизмом перед матчем за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал».

При этом все футболисты «Челси» преклонили колено. Игроки «Вильярреала» также не поддержали движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Встреча проходит на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В плей-офф турнира лондонцы одолели «Атлетико», «Порту» и мадридский «Реал», а в финале переиграли «Манчестер Сити».



«Вильярреал», в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. На пути к финалу испанская команда прошла «Ред Булл Зальцбург», киевское и загребское «Динамо», а также «Арсенал». В решающей встрече испанский коллектив одолел «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.