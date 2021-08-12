«Челси» во второй раз в истории стал победителем Суперкубка УЕФА

«Челси» во второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. В матче 2021 года лондонский клуб обыграл «Вильярреал» (1:1 – основное время, 6:5 – в серии пенальти).

До этого «Челси» побеждал в Суперкубке УЕФА в 1998 году. Тогда лондонцы обыграли «Реал». Всего в Суперкубке УЕФА лондонцы участвовали пять раз.

Напомним, на 27-й минуте встречи с «Вильярреалом» полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счёт. Хавбек синих Кай Хаверц рванул на передачу к левому краю штрафной, откуда прострелил в центр, а Зиеш, оторвавшись от защитника, в касание переправил мяч в ворота. На 73-й минуте форвард «Вильярреала» Жерар Морено сравнял счёт. У испанцев прошёл перехват у чужой штрафной, далее Морено отыгрался с Булайе Диа, получил удобный обратный пас пяткой и нанёс точный удар в угол ворот. В серии пенальти сильнее оказался «Челси».