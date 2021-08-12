Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о выходе Кепы Аррисабалаги на серию пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом» (1:1, 6:5 в с.п.).

«Это не было спонтанным. Мы говорили об этом с вратарём вскоре после того, как пришёл в клуб. Мы были хорошо подготовлены. У нас была статистика, что Кепа лучший с точки зрения отражения пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы поговорили с игроками, что в играх на выбывание такое может случиться. Просто фантастика, как Эдуард Менди принимает это. Нам нужно было сделать то, что лучше для команды. Я рад, что выход Кепы сработал», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, Кепа заменил основного вратаря «Челси» Эдуарда Менди. В серии пенальти испанский вратарь отразил два удара.