Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о выходе Кепы Аррисабалаги на серию пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом» (1:1, 6:5 в с.п.).
«Это не было спонтанным. Мы говорили об этом с вратарём вскоре после того, как пришёл в клуб. Мы были хорошо подготовлены. У нас была статистика, что Кепа лучший с точки зрения отражения пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы поговорили с игроками, что в играх на выбывание такое может случиться. Просто фантастика, как Эдуард Менди принимает это. Нам нужно было сделать то, что лучше для команды. Я рад, что выход Кепы сработал», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, Кепа заменил основного вратаря «Челси» Эдуарда Менди. В серии пенальти испанский вратарь отразил два удара.
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