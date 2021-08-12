Кепа прокомментировал выход на серию пенальти в матче с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал победу в матче с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА (1:1, 6:5 в с.п.).

«Эта ситуация не нормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически. Нетипичная ситуация. Эдуар и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали — у нас», — приводит слова Кепы официальный сайт УЕФА.

Напомним, Аррисабалага вышел на поле в матче Суперкубка УЕФА с «Вильярреалом» за минуту до серии пенальти. Кепа заменил основного вратаря «Челси» Эдуарда Менди. В серии пенальти испанский вратарь отразил два удара.