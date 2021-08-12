Сапогов – Асильдарову: драться будем или ждёшь, что твоё стадо снова решит вопрос за тебя?

Бывший нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов вновь обратился к форварду «Анжи» Шамилю Асильдарову.

«Шмель ну так что, мы драться будем? Или ты ждёшь, что снова твоё стадо решит вопрос за тебя?! Предлагаю честный, мужской поединок в клетке на кулаках! Если принимаешь вызов — звони договоримся где и когда! А своим друзьям передай, что я тысячу раз упаду, но встану! Вы ведь по одному даже по городу ходить боитесь», — написал Сапогов в своём «инстаграме».

Карьеру футболиста Сапогов начал в дубле московского «Торпедо». Затем он выступал за «Зеленоград», «Волгу» (Тверь) и «Горняк» (Учалы). В составе последнего стал вторым в споре бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» сезона-2011/2012 с 17 голами. После этого перешёл в нижегородскую «Волгу», которая выступала в Премьер-Лиге.

В 2012 году забил свой единственный мяч в составе второй сборной России. Форвард отличился в матче с молодёжной сборной Турции (4:1). Летом 2013 года покинул «Волгу» из-за конфликта с руководством, а затем объявил о завершении карьеры. Через полгода был приглашён на сборы «Анжи», где подрался с Шамилем Асильдаровым и получил перелом челюсти. Впоследствии играл за юрмальский «Спартак», «Тосно» и «Юниор».