Голкипер «Челси» Менди высказался о замене перед серией пенальти в матче с «Вильярреалом»

Голкипер «Челси» Эдуард Менди высказался о победе в матче с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА. Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Счастлив, что мы выиграли. Стремились к этому успеху. Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть и что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад. Это успех всей команды. Играя за «Челси», стремишься к победам и титулам. Сегодня мы это сделали. Вместе», — приводит слова Менди официальный сайт УЕФА.

Напомним, перед решающей серией пенальти Менди сменил Кепа Аррисабалага, В серии пенальти испанский вратарь отразил два удара.