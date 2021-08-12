Третий год подряд Суперкубок УЕФА выигрывает немецкий специалист

Вчера, в среду, 11 августа, в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Отметим, что лондонский клуб тренирует 47-летний специалист из Германии Томас Тухель. Он стал третьим подряд немецким главным тренером, которому удалось завоевать этот трофей. Ранее в 2019 году Суперкубок УЕФА выиграл Юрген Клопп с «Ливерпулем», обыгравший «Челси» (2:0), а в 2020 году – Ханс-Дитер Флик, взявший трофей с «Баварией» в игре с «Севильей» (2:1).

Напомним, до этого «Челси» побеждал в Суперкубке УЕФА в 1998 году. Тогда лондонцы обыграли «Реал». Всего в Суперкубке УЕФА лондонцы участвовали пять раз.