Третий год подряд Суперкубок УЕФА выигрывает немецкий специалист
Поделиться
Вчера, в среду, 11 августа, в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).
Отметим, что лондонский клуб тренирует 47-летний специалист из Германии Томас Тухель. Он стал третьим подряд немецким главным тренером, которому удалось завоевать этот трофей. Ранее в 2019 году Суперкубок УЕФА выиграл Юрген Клопп с «Ливерпулем», обыгравший «Челси» (2:0), а в 2020 году – Ханс-Дитер Флик, взявший трофей с «Баварией» в игре с «Севильей» (2:1).
Напомним, до этого «Челси» побеждал в Суперкубке УЕФА в 1998 году. Тогда лондонцы обыграли «Реал». Всего в Суперкубке УЕФА лондонцы участвовали пять раз.
Новость по теме«Челси» во второй раз в истории стал победителем Суперкубка УЕФА
Комментарии
- 12 августа 2021
-
06:30
-
05:58
-
05:42
-
05:29
-
05:18
-
04:18
-
03:51
-
03:26
-
03:04
-
02:48
-
02:16
-
02:05
-
01:48
-
01:24
-
01:16
-
00:59
-
00:48
-
00:36
-
00:35
-
00:03
-
00:02
- 11 августа 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:47
-
22:28
-
22:27
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:22
-
20:52
Партнерский контент