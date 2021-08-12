Шакири достиг соглашения о контракте с «Лионом» до 2024 года

29-летний швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири близок к переходу в клуб чемпионата Франции – «Лион». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на L’Equipe.

Как отмечает источник, футболист достиг соглашения о контракте с клубом до 30 июня 2024 года. При этом между «Ливерпулем» и «Лионом» до сих пор не достигнута договорённость. Первое предложение французского клуба — € 6 млн, что не устраивает мерсисайдцев, переговоры продолжаются.

Швейцарский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.