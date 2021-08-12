Диего Коста достиг соглашения о годичном контракте с бразильским «Атлетико Минейро»
Поделиться
32-летний форвард Диего Коста, знакомый многим по выступлениям за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси», близок к переходу в клуб чемпионата Бразилии – «Атлетико Минейро», сообщает Goal.
Согласно информации источника, футболист достиг соглашения с клубом о годичном контракте с зарплатой € 2,6 млн.
Форвард имеет статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола. Всего на его счету 476 матчей со 181 забитым мячом и 71 результативной передачей.
Ранее «Бешикташ» прекратил переговоры с Диего Костой из-за завышенных требований бразильца по заработной плате.
Комментарии
- 12 августа 2021
-
06:30
-
05:58
-
05:42
-
05:29
-
05:18
-
04:18
-
03:51
-
03:26
-
03:04
-
02:48
-
02:16
-
02:05
-
01:48
-
01:24
-
01:16
-
00:59
-
00:48
-
00:36
-
00:35
-
00:03
-
00:02
- 11 августа 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:47
-
22:28
-
22:27
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:22
-
20:52
Партнерский контент