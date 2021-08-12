Диего Коста достиг соглашения о годичном контракте с бразильским «Атлетико Минейро»

32-летний форвард Диего Коста, знакомый многим по выступлениям за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси», близок к переходу в клуб чемпионата Бразилии – «Атлетико Минейро», сообщает Goal.

Согласно информации источника, футболист достиг соглашения с клубом о годичном контракте с зарплатой € 2,6 млн.

Форвард имеет статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола. Всего на его счету 476 матчей со 181 забитым мячом и 71 результативной передачей.



Ранее «Бешикташ» прекратил переговоры с Диего Костой из-за завышенных требований бразильца по заработной плате.