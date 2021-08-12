Клопп высказался о возможных трансферах в «Ливерпуле»

54-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», рассказал об отсутствии необходимости увеличения обоймы игроков в клубе.

«Если мы должны внести какие-то изменения, то тогда для этого должно быть место. Нам не нужно больше игроков. На данный момент, нет смысла расширять состав, но всё возможно, если что-то произойдёт в будущем», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Клопп хотел видеть 24-летнего опорного хавбека Флориана Нойхауса в «Ливерпуле», но у клуба нет денег на трансфер.



Напомним, что прошлый сезон чемпионата Англии «Ливерпуль» завершил на третьем месте, набрав 69 очков в 38 матчах. Трофей завоевал Хосеп Гвардиола с «Манчестер Сити».