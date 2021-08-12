«Челси» завоевал Суперкубок УЕФА, а в РПЛ пошли навстречу Карпину. Главное к утру

Томас Тухель выиграл Суперкубок УЕФА с «Челси» вслед за Лигой чемпионов, РПЛ перенесла шестой тур чемпионата России, а Акинфеев возглавил впечатляющий рейтинг. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» в серии пенальти.
2. РПЛ объявила о переносе матчей 6-го тура на 25-28 августа. Ранее об этом просил Валерий Карпин.
3. Акинфеев – лидер рейтинга по преданности одному клубу среди действующих игроков топ-10 лиг.
4. Месси должен получить от «Барселоны» € 39 млн за лояльность, несмотря на переход в «ПСЖ».
5. Семья китайской 14-летней олимпийской чемпионки отказалась от премии в 3 млрд рублей.
6. Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на Олимпиаде-2020 в Токио.
7. Месси — о связке с Неймаром и Мбаппе: это какое-то безумие. Я буду играть с лучшими в мире.
8. Рассказов: когда говорили, что «Спартак» пройдёт «Бенфику», это было смешно.
9. Урунов близок к переходу из «Спартака» в «Уфу».
- 12 августа 2021
-
09:36
-
09:32
-
08:47
-
08:30
-
07:30
-
07:09
-
06:58
-
06:30
-
05:58
-
05:42
-
05:29
-
05:18
-
04:18
-
03:51
-
03:26
-
03:04
-
02:48
-
02:16
-
02:05
-
01:48
-
01:24
-
01:16
-
00:59
-
00:48
-
00:36
-
00:35
-
00:03
-
00:02
- 11 августа 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:47
-
22:28