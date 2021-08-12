«Челси» завоевал Суперкубок УЕФА, а в РПЛ пошли навстречу Карпину. Главное к утру

Томас Тухель выиграл Суперкубок УЕФА с «Челси» вслед за Лигой чемпионов, РПЛ перенесла шестой тур чемпионата России, а Акинфеев возглавил впечатляющий рейтинг. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».



1. «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» в серии пенальти.

2. РПЛ объявила о переносе матчей 6-го тура на 25-28 августа. Ранее об этом просил Валерий Карпин.

3. Акинфеев – лидер рейтинга по преданности одному клубу среди действующих игроков топ-10 лиг.

4. Месси должен получить от «Барселоны» € 39 млн за лояльность, несмотря на переход в «ПСЖ».

5. Семья китайской 14-летней олимпийской чемпионки отказалась от премии в 3 млрд рублей.

6. Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на Олимпиаде-2020 в Токио.

7. Месси — о связке с Неймаром и Мбаппе: это какое-то безумие. Я буду играть с лучшими в мире.

8. Рассказов: когда говорили, что «Спартак» пройдёт «Бенфику», это было смешно.

9. Урунов близок к переходу из «Спартака» в «Уфу».