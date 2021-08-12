Сесар Аспиликуэта отреагировал на победу «Челси» в Суперкубке УЕФА

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта отреагировал на победу клуба в Суперкубке УЕФА.



«Мы — победители Суперкубка! Отличное начало сезона!» — написал Аспиликуэта в своём «твиттере».



В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).



На 27-й минуте встречи полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счёт. Хавбек синих Кай Хаверц рванул на передачу к левому краю штрафной, откуда прострелил в центр, а Зиеш, оторвавшись от защитника, в касание переправил мяч в ворота. На 73-й минуте форвард «Вильярреала» Жерар Морено сравнял счёт. У испанцев прошёл перехват у чужой штрафной, далее Морено отыгрался с Булайе Диа, получил удобный обратный пас пяткой и нанёс точный удар в угол ворот. В серии пенальти сильнее оказался «Челси». Таким образом, обладателем Суперкубка УЕФА стал «Челси».

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