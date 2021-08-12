«Арсенал» вышел из переговоров по вратарю Рамсдейлу из-за запросов его клуба

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» и сборной Англии Аарон Рамсдейл, по всей видимости, не перейдёт в «Арсенал» в это трансферное окно.
Как сообщает Football.London, «канониры» вышли из переговоров по 23-летнему футболисту из-за запросов «клинков», которые установили на игрока ценник в £ 30 млн (более € 35 млн). Стороны были настроены позитивно, но лондонский клуб отказался платить больше £ 20 млн (€ 23,6 млн), и сделка сорвалась.
Рамсдейл начинал карьеру в «Шеффилде», после чего провёл три года в «Борнмуте», а прошлым летом вернулся в родной клуб. Аарон был в заявке сборной Англии на чемпионат Европы — 2020, но не провёл на турнире ни одного матча. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги и пропустил 63 мяча. В настоящее время «Шеффилд» выступает в Чемпионшипе.
- 12 августа 2021
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