Антон Шунин объяснил, почему не считает ошибкой второй пропущенный мяч от сборной Бельгии

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин объяснил, почему второй гол, пропущенный от сборной Бельгии (0:3) на Евро-2020, не считает ошибкой.



«Момент со вторым голом не так прост, как кажется. Когда шла подача, Мертенс бежал в створ вместе с двумя нашими защитниками. Я стоял и до последнего ждал: или бельгиец пробьёт, и я должен буду прыгать вправо, или защитники коснутся мяча, он пролетит мимо, и я должен буду сыграть влево. Расстояние — метра три, то есть оно позволяло отбить мяч. Зафиксировать — очень сложно.

Насколько помню, Мертенс чуть убрал голову, не стал бить. Если бы мяч, никого не коснувшись, залетел в ворота, это была бы ошибка. Вратарь в такой ситуации должен сыграть в мяч, и я его отбил. Куда и на кого он отлетит, я не видел. Отбил не в самый центр, а немного в сторону — там оказался Менье.

Это не ошибка — скорее, сложный момент, в котором выручить не удалось. Не хочу говорить, что кто-то из наших мог этот мяч сыграть. Мы все хотели забить, выиграть, старались это сделать, но не получилось», — цитирует Шунина Sport24.