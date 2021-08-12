Шунин: на установке перед финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, как воспринял новость о том, что перестал быть основным голкипером на Евро-2020.



«На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. «Впереди два матча, всё ещё можно исправить», — мысли были только такие. Был готов на сто процентов.



Когда узнал про замену, старался принести Матвею пользу. Я поддерживал его и делал всё, чтобы обеспечить комфорт. Качественно размять перед игрой, как следует побить по воротам — это тоже имеет значение. Все личные эмоции из-за того, что не буду играть, убрал в сторону. Хотел быть максимально полезным команде. Все ждали выхода сборной из группы, продолжения борьбы в плей-офф.



Решение Черчесова комментировать я не вправе. Тренер несёт ответственность, в том числе перед командой — это его выбор.



В Копенгагене Сафонов выручил в нескольких моментах. Обсуждать пропущенные им голы я не буду, с моей стороны некорректно раздавать оценки», — цитирует Шунина Sport24.

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