Шунин: на установке перед финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, как воспринял новость о том, что перестал быть основным голкипером на Евро-2020.
«На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. «Впереди два матча, всё ещё можно исправить», — мысли были только такие. Был готов на сто процентов.
Когда узнал про замену, старался принести Матвею пользу. Я поддерживал его и делал всё, чтобы обеспечить комфорт. Качественно размять перед игрой, как следует побить по воротам — это тоже имеет значение. Все личные эмоции из-за того, что не буду играть, убрал в сторону. Хотел быть максимально полезным команде. Все ждали выхода сборной из группы, продолжения борьбы в плей-офф.
Решение Черчесова комментировать я не вправе. Тренер несёт ответственность, в том числе перед командой — это его выбор.
В Копенгагене Сафонов выручил в нескольких моментах. Обсуждать пропущенные им голы я не буду, с моей стороны некорректно раздавать оценки», — цитирует Шунина Sport24.
- 12 августа 2021
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:36
-
10:24
-
10:12
-
09:56
-
09:51
-
09:36
-
09:32
-
08:47
-
08:30
-
07:30
-
07:09
-
06:58
-
06:30
-
05:58
-
05:42
-
05:29
-
05:18
-
04:18
-
03:51
-
03:26
-
03:04
-
02:48
-
02:16
-
02:05
-
01:48
-
01:24
-
01:16
-
00:59
-
00:48
-
00:36
-
00:35
-
00:03