Антон Шунин: с каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о развитии московского клуба на протяжении последних сезонов.
«С каждым сезоном «Динамо» на шаг ближе к чемпионству. Слишком много обещаний было в последнее время, чтобы и теперь их раздавать. Конечно, клубу будет поставлена высокая задача, но мне сейчас важнее, что делается всё для нашего прогресса. В прошлом сезоне мы взяли 50 очков — лучший результат за шесть лет. Если в ближайшие годы завоюем трофей, я буду самым счастливым человеком на планете.
Весь клуб живёт футболом, и мне нравится, как он развивается — у нас новый автобус, сделали серьёзный ремонт на базе, построили ещё одно поле. В Новогорске — мы, «Динамо-2» и академия, её филиалы — в разных городах. А выпускники уже играют в Премьер-лиге: Тюкавин, Захарян, Евгеньев, Грулёв. У нас одна из самых молодых команд, мало у кого в лиге играет столько талантливых ребят», — цитирует Шунина Sport24.
- 12 августа 2021
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