Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась на 41-е место в рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации. В активе национальной команды 1462 очка. Ранее она располагалась на 38-м месте в рейтинге.



Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1822 очков), на второе место поднялась команда Бразилии (1798). Франция опустилась на третью строчку (1762). Также в пятёрку входят финалисты чемпионата Европы – 2020 – Англия (1753) и Италия (1745).



Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.



Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября. Россияне будут принимать хорватов в матче квалификации ЧМ-2022. 4 сентября сборная России в квалификации турнира сыграет с Кипром, а затем — с Мальтой (7 сентября).

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