Тренер «Сочи» Федотов: приехали в Белград дать бой, рассчитываем на результативную игру

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с сербским «Партизаном».
«Ожидаем хорошего футбола, современного. На встрече будут зрители, это нам очень нравится. Приехали в Белград дать бой, поэтому рассчитываем на результативную игру. Все футболисты настраиваются на положительный результат.
Посмотрели последнюю игру «Партизана» в чемпионате. Любой в составе белградцев принести нам проблемы. Но мы к этому постараемся быть готовыми.
Футбол — это игра для болельщиков. Мы испытываем недостаток этого драйва и поддержки со стороны наших болельщиков, так как пока у нас действуют ограничительные меры. Это, безусловно, важный компонент. Мы всегда знаем, что это 12-й игрок, хорошая энергетика. У «Партизана» в этом плане будет преимущество, да, но и мы подпитаемся эмоциями от переполненной арены, захотим показать свой лучший футбол», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
- 12 августа 2021
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