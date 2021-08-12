«Манчестер Юнайтед» представил новую третью форму. Она посвящена сезону-1993/1994

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда выступит в сезоне-2021/2022.



Футболка выполнена в синем цвете. На ней присутствует узор, а вставки сделаны жёлтыми. Шорты будут чёрными. Вдохновением для дизайна стала гостевая форма «красных дьяволов» в сезоне-1993/1994. Техническим спонсором манкунианцев является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов команда не сумела пробиться в плей-офф, но, заняв третье место в группе, оказалась в Лиге Европы, где дошла до финала. В решающем матче манкунианцы уступили «Вильярреалу» в серии пенальти.