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Владимир Федотов рассказал о кадровом состоянии «Сочи» перед матчем с «Партизаном»

Владимир Федотов рассказал о кадровом состоянии «Сочи» перед матчем с «Партизаном»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о кадровом состоянии клуба перед ответным матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций с сербским «Партизаном».

«Очень плотный график, согласен. Но в таком же ритме живёт и «Партизан». Хоть времени и было не очень много, но наша задача была в том, чтобы как можно лучше восстановиться. Во встрече с «Уралом» произвели ротацию, дали отдохнуть нескольким лидерам. «Сочи» находится в хорошем состоянии, поэтому рассчитываем показать свой лучший футбол.

Кто будет в воротах в матче с «Партизаном»: Заболотный или Джанаев? Есть такая хорошая пословица: «Утро вечера мудренее». Будем принимать какое-то решение относительно первого номера уже в четверг.

Все игроки у нас в полной боевой готовности, все хотят выйти на поле. Лазарет «Сочи» пуст», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

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