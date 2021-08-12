Владимир Федотов рассказал о кадровом состоянии «Сочи» перед матчем с «Партизаном»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о кадровом состоянии клуба перед ответным матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций с сербским «Партизаном».



«Очень плотный график, согласен. Но в таком же ритме живёт и «Партизан». Хоть времени и было не очень много, но наша задача была в том, чтобы как можно лучше восстановиться. Во встрече с «Уралом» произвели ротацию, дали отдохнуть нескольким лидерам. «Сочи» находится в хорошем состоянии, поэтому рассчитываем показать свой лучший футбол.



Кто будет в воротах в матче с «Партизаном»: Заболотный или Джанаев? Есть такая хорошая пословица: «Утро вечера мудренее». Будем принимать какое-то решение относительно первого номера уже в четверг.

Все игроки у нас в полной боевой готовности, все хотят выйти на поле. Лазарет «Сочи» пуст», — цитирует Федотова «Матч ТВ».