Рюдигер ещё не принял решения о будущем в «Челси». За ситуацией следят «Реал» и «ПСЖ»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может покинуть команду. Его контракт истекает следующим летом.
Как сообщает Sky Sports, прежде чем продлить соглашение с синими, 28-летний футболист намерен рассмотреть все варианты. Он ещё не принял решения о своём будущем в «Челси». За ситуацией следят мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен», которые могут воспользоваться ситуацией и переманить немца к себе.
Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.
В составе «Челси» Рюдигер выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов, а накануне, 11 августа, пополнил список Суперкубком УЕФА.
Видео гола Рюдигера в ворота «Лестер Сити»:
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