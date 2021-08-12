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Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения наставником сборной России

Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения наставником сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как поменялась его жизнь после назначения на пост наставника национальной команды.

«Что это для меня? Большая нагрузка, прежде всего. В большей степени, наверное, психологическая, хотя и физическая тоже большая. График не изменился, но добавились разговоры и мысли по поводу сборной.

Очень много людей, даже после презентации переговорил со спортивным директором национальной команды, потом общался со Слуцким, с Алаевым по сборам к 1 сентября. Очень много разговоров без деятельности, подготовка к первому сбору национальной команды.

Со Слуцким разговаривали обо всём. Он назвал минусы и плюсы совмещения, на что обратить внимание. Леонид Викторович откровенно рассказал, какие ошибки были допущены с его стороны.

До принятия решения я ни с кем не консультировался. Никто об этом не знал, ни со стороны РФС, ни с моей стороны. Я ни с кем не общался, кроме самых близких людей, которые были в курсе: семья, футбольный клуб «Ростов». Даже тренерский штаб не знал до самого последнего момента», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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