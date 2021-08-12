Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения наставником сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как поменялась его жизнь после назначения на пост наставника национальной команды.

«Что это для меня? Большая нагрузка, прежде всего. В большей степени, наверное, психологическая, хотя и физическая тоже большая. График не изменился, но добавились разговоры и мысли по поводу сборной.



Очень много людей, даже после презентации переговорил со спортивным директором национальной команды, потом общался со Слуцким, с Алаевым по сборам к 1 сентября. Очень много разговоров без деятельности, подготовка к первому сбору национальной команды.



Со Слуцким разговаривали обо всём. Он назвал минусы и плюсы совмещения, на что обратить внимание. Леонид Викторович откровенно рассказал, какие ошибки были допущены с его стороны.

До принятия решения я ни с кем не консультировался. Никто об этом не знал, ни со стороны РФС, ни с моей стороны. Я ни с кем не общался, кроме самых близких людей, которые были в курсе: семья, футбольный клуб «Ростов». Даже тренерский штаб не знал до самого последнего момента», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.