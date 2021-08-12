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Все футболисты «Динамо», кроме Лесового, готовы сыграть с «Ахматом»

Все футболисты «Динамо», кроме Лесового, готовы сыграть с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«У нас была короткая тренировочная неделя. Играли в воскресенье, следующий матч в субботу. Не будет только Лесового, у всех остальных нет серьёзных повреждений.

У нас высокая конкуренция на позиции центрального защитника. Ордец и Бальбуэна провели качественные встречи. Евгеньев последние дни хорошо проявил себя на тренировках. Плюс у нас есть Плиев и Сазонов. Тяжело выбрать того, кто будет играть. Важно, чтобы была здоровая конкуренция. Мы этому рады», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Ахмат» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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