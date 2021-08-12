Все футболисты «Динамо», кроме Лесового, готовы сыграть с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«У нас была короткая тренировочная неделя. Играли в воскресенье, следующий матч в субботу. Не будет только Лесового, у всех остальных нет серьёзных повреждений.
У нас высокая конкуренция на позиции центрального защитника. Ордец и Бальбуэна провели качественные встречи. Евгеньев последние дни хорошо проявил себя на тренировках. Плюс у нас есть Плиев и Сазонов. Тяжело выбрать того, кто будет играть. Важно, чтобы была здоровая конкуренция. Мы этому рады», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Ахмат» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 12 августа 2021
-
14:18
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:39
-
12:10
-
11:55
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:36
-
10:24
-
10:12
-
09:56
-
09:51
-
09:36
-
09:32
-
08:47
-
08:30