Карпин: РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Иначе меня бы не было в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, вызовет ли он в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Дзюба капитан? Был на чемпионате Европы. Сейчас не капитан? А вы знаете, кто вообще будет в сборной? И я не знаю. В вашей голове уже есть состав на сборную, а я пока этого не знаю и тем более не знаю, кто будет капитаном. Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Если бы со мной проговорили эту тему, в сборной меня бы не было. Если бы мне кого-то навязали.

Надо оценивать не то, что было, а то, что может случиться, где, как это отразится на коллективе, футболисте. Не могу ответить на вопрос, буду ли вызывать того или иного игрока, если что-то случится. Случится что?» — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.