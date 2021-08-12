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Карпин: РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Иначе меня бы не было в сборной России

Карпин: РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Иначе меня бы не было в сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, вызовет ли он в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Дзюба капитан? Был на чемпионате Европы. Сейчас не капитан? А вы знаете, кто вообще будет в сборной? И я не знаю. В вашей голове уже есть состав на сборную, а я пока этого не знаю и тем более не знаю, кто будет капитаном. Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Если бы со мной проговорили эту тему, в сборной меня бы не было. Если бы мне кого-то навязали.

Надо оценивать не то, что было, а то, что может случиться, где, как это отразится на коллективе, футболисте. Не могу ответить на вопрос, буду ли вызывать того или иного игрока, если что-то случится. Случится что?» — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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