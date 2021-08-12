Карпин: РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Иначе меня бы не было в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, вызовет ли он в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Дзюба капитан? Был на чемпионате Европы. Сейчас не капитан? А вы знаете, кто вообще будет в сборной? И я не знаю. В вашей голове уже есть состав на сборную, а я пока этого не знаю и тем более не знаю, кто будет капитаном. Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Если бы со мной проговорили эту тему, в сборной меня бы не было. Если бы мне кого-то навязали.
Надо оценивать не то, что было, а то, что может случиться, где, как это отразится на коллективе, футболисте. Не могу ответить на вопрос, буду ли вызывать того или иного игрока, если что-то случится. Случится что?» — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
- 12 августа 2021
-
14:18
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:39
-
12:10
-
11:55
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:36
-
10:24
-
10:12
-
09:56
-
09:51
-
09:36
-
09:32
-
08:47
-
08:30