Валерий Карпин рассказал, как принял решение уйти из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как принял решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на работе в национальной команде.



«Это было после «Динамо», когда стал понятен объём работы в «Ростове» и в сборной. Понимал, что это слишком, перебор.



У нас очень близкие отношения с руководством. Арташес Владимирович Арутюнянц, помимо того, что он президент, а я тренер, мы ещё и друзья. Разговор состоялся душевный, откровенный. Да, тяжёлое решение для нас обоих, где-то больно даже в душе расставаться — столько сил и нервов вложено, Арташес Владимирович денег столько вложил. Пусть это расставание неизвестно на сколько, но оно нам далось и до сих пор даётся тяжело.



Мы всё проговорили, очень долгий разговор был: может быть, вот так попробовать, а, может быть, вот это. После всех моих и его аргументов мы пришли к тому, что лучше сейчас, сразу, чтобы не навредить никому», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Новость по теме Карпин: РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Иначе меня бы не было в сборной России