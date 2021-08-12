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Валерий Карпин рассказал, как принял решение уйти из «Ростова»

Валерий Карпин рассказал, как принял решение уйти из «Ростова»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как принял решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на работе в национальной команде.

«Это было после «Динамо», когда стал понятен объём работы в «Ростове» и в сборной. Понимал, что это слишком, перебор.

У нас очень близкие отношения с руководством. Арташес Владимирович Арутюнянц, помимо того, что он президент, а я тренер, мы ещё и друзья. Разговор состоялся душевный, откровенный. Да, тяжёлое решение для нас обоих, где-то больно даже в душе расставаться — столько сил и нервов вложено, Арташес Владимирович денег столько вложил. Пусть это расставание неизвестно на сколько, но оно нам далось и до сих пор даётся тяжело.

Мы всё проговорили, очень долгий разговор был: может быть, вот так попробовать, а, может быть, вот это. После всех моих и его аргументов мы пришли к тому, что лучше сейчас, сразу, чтобы не навредить никому», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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