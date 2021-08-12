Карпин: встречался с Фернандесом, Дивеевым, Заболотным. Марио готов играть за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из футболистов ЦСКА успел обсудить возможный вызов в национальную команду
«Встретились и поговорили с Фернандесом, не надо было никого убеждать. Что касается ЦСКА, то встречался с Марио, Дивеевым, Заболотным. Марио готов играть за сборную, может, через две недели скажет, что не готов, ситуация изменится. Ерёменко играл в «Ростове», потом сказал, что не сможет больше играть в «Ростове». Окей, то же самое может быть и в сборной. Я тоже играл в сборной до 2002 года, потом решил, что должен сосредоточиться на одной команде.
У меня есть список всех русских игроков, выступающих в РПЛ, но и не только. Из этого общего списка составили коротенький список — по пять-шесть человек на позицию. Считай, человек 50-60.
Уже пообщался с Семаком, в Краснодаре собираюсь пообщаться с Гончаренко. Онопко был в Уфе, общался с «Уфой», Николичем. Хотел бы всех поблагодарить за поддержку и помощь. Со всех сторон только предложения помощи», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
- 12 августа 2021
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