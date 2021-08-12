«Динамо» провело командный ужин после победы в дерби с ЦСКА
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможном участии новичка команды полузащитника Дениса Макарова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», а также рассказал, как бело-голубые отметили победу в московском дерби с ЦСКА в предыдущем туре (2:1).
«Макаров не так долго в команде. Нам надо понять его физическое состояние. Свои 30 минут с ЦСКА он провёл хорошо, провёл полноценный сбор с «Рубином». С «Ахматом» посмотрим, какое время ему дать.
После игры с ЦСКА у нас был командный ужин. С Шуниным мы ещё обязательно поужинаем семьями», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Ахмат» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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