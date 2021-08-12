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Валерий Карпин: служба родине – что-то более высокое, чем работа тренером сборной

Валерий Карпин: служба родине – что-то более высокое, чем работа тренером сборной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова, что этот пост можно сравнить со службой в армии.

«Работа тренера – это работа тренера. Это работа в должности… Мне просто слово «должность» не нравится, но окей. В должности главного тренера сборной России. Тренера. Главного тренера. Все.

Футбол, тренер, футболисты. Все. Ответственность – да. В «Ростове» – ответственность перед президентом, болельщиками, акционерами. А здесь – ответственность перед всеми людьми в Российской Федерации, перед болельщиками. Здесь охват просто шире намного.

Служба родине… Два года я служил уже в армии. Ну, послужил. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Война, не дай бог, начнется – позовут. Тогда да. Футбол – это футбольные эмоции. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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