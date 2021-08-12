Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ»
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам с новым клубом. Соответствующий ролик появился в «инстаграме» парижской команды.
Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец попросил включить его в состав команды на матч 2-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом», который пройдёт в Париже 14 августа. Тренерский штаб предпочёл бы, чтобы Лео для начала набрал форму после отпуска, но окончательное решение ещё не принято.
10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Комментарии
- 12 августа 2021
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:04
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:39
-
12:10
-
11:55
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:36
-
10:24
Партнерский контент