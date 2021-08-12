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«Время дать сдачи». «Локомотив» представил проморолик к матчу с «Зенитом»

«Время дать сдачи». «Локомотив» представил проморолик к матчу с «Зенитом»
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«Локомотив» представил проморолик к центральному матчу 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором команде будет противостоять «Зенит».

В видео показаны кадры из предыдущей встречи железнодорожников с сине-бело-голубыми. Тогда коллектив из Санкт-Петербурга одержал разгромную победу со счётом 6:1. После этого в ролике звучит фраза: «Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в «твиттере» «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Рафаэль Шафеев. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Лунёв.

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