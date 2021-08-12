«Время дать сдачи». «Локомотив» представил проморолик к матчу с «Зенитом»

«Локомотив» представил проморолик к центральному матчу 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором команде будет противостоять «Зенит».
В видео показаны кадры из предыдущей встречи железнодорожников с сине-бело-голубыми. Тогда коллектив из Санкт-Петербурга одержал разгромную победу со счётом 6:1. После этого в ролике звучит фраза: «Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в «твиттере» «Локомотива».
Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Рафаэль Шафеев. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Лунёв.
- 12 августа 2021
-
15:51
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:04
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:39
-
12:10
-
11:55
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:36