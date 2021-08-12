Месси стал амбассадором Hard Rock International. В Москве разыграют мерч от футболиста
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, перешедший в «Пари Сен-Жермен», стал амбассадором бренда Hard Rock International в связи с 50-летием основания первого Hard Rock Cafe. Бренд и футболист уже подготовили совместный мерч и добавили в меню специальный «Бургер от Месси».
Презентация совместных продуктов пройдёт 15 августа в Hard Rock Cafe Moscow на Старом Арбате. Гости вечеринки смогут попробовать новый бургер, поучаствовать в викторине и розыгрыше футболок от Лео, посетить мини-выставку футболок с автографами игроков «Барселоны» и вместе с официальным фан-клубом сине-гранатовых в России Penya Blaugrana Osos Rusos посмотреть матч 1-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Начало мероприятия — в 18:30.
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