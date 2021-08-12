Карпин: в декабре можно остаться на улице, но кто вам сказал, что я не смогу в сборной?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своём главном жизненном принципе.
«У меня жизненный принцип – лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом жалеть, что этого не сделал. Да, будет тяжело, да в декабре можно остаться на улице, ничего страшного. Естественно, я всё это понимаю. Что случится? Ничего, буду воспитывать детей, спокойно поеду на пенсию в Эстонию, отдыхать и наслаждаться жизнью. Почему вы все за меня думаете? Кто вам сказал, что я не смогу?» — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
- 12 августа 2021
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