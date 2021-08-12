Стала известна зарплата Килиана Мбаппе в случае перехода в «Реал»

Стали известны подробности потенциального перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».



Как сообщает Abc.es, 22-летний футболист знает, какие условия его ждут в «Королевском клубе». Речь идёт о контракте на шесть лет, по условиям которого Килиан будет получать примерно € 25 млн за сезон. Если Мбаппе перейдёт в стан «сливочных» следующим летом на правах свободного агента, то вдобавок получит подписной бонус в размере € 40 млн.



Отмечается, что Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Клуб в свою очередь не собирается продавать игрока этим летом и хочет переубедить его в течение ближайших месяцев.



Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» решили заменить Мбаппе португальским форвардом Криштиану Роналду, у которого через год заканчивается соглашение с «Ювентусом».