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Стала известна зарплата Килиана Мбаппе в случае перехода в «Реал»

Стала известна зарплата Килиана Мбаппе в случае перехода в «Реал»
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Стали известны подробности потенциального перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Как сообщает Abc.es, 22-летний футболист знает, какие условия его ждут в «Королевском клубе». Речь идёт о контракте на шесть лет, по условиям которого Килиан будет получать примерно € 25 млн за сезон. Если Мбаппе перейдёт в стан «сливочных» следующим летом на правах свободного агента, то вдобавок получит подписной бонус в размере € 40 млн.

Отмечается, что Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Клуб в свою очередь не собирается продавать игрока этим летом и хочет переубедить его в течение ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» решили заменить Мбаппе португальским форвардом Криштиану Роналду, у которого через год заканчивается соглашение с «Ювентусом».

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